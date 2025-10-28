হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল থেকে ৯ দালাল আটক
হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতাল থেকে ৯ দালালকে আটক করা হয়েছে। পরে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে সেনাবাহিনী ও র্যাব যৌথ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হচ্ছেন সদর উপজেলার পইল গ্রামের আরজ আলীর ছেলে রমিজ আলী রনি (২৭), পৌর এলাকার অনন্তপুর গ্রামের আইদর শাহর ছেলে কামাল শাহ (২৫), একই গ্রামের আকল আলীর ছেলে আসাদুজ্জামান রিপন (৪৩), হরুফ মিয়ার ছেলে
কাউছার (৩০), বানিয়াচং উপজেলার শতমুখা গ্রামের মজর আলীর ছেলে বিলু মিয়া (৪২), একই উপজেলার কান্দিপাড়া গ্রামের অসিত দাশ (৪০), চুনারুঘাট উপজেলার ফুলগাঁও গ্রামের বেলাল মিয়ার ছেলে আব্দুল খালেক মিয়া (২৭), আজমিরীগঞ্জ উপজেলার জলসুখা গ্রামের নিকুঞ্জ ঘোষের ছেলে নিতু ঘোষ (৩৫) ও হবিগঞ্জ সদর উপজেলার আব্দুল্লাহপুর গ্রামের নিখিল রায়ের ছেলে সৌরব রায় (২১)।
র্যাব-৯ শায়েস্তাগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ আলম বিয়ষটি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়। আটক দালালদের বিরুদ্ধে রোগীর স্বজনদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে যাওয়াসহ রোগীদের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে ভর্তির নামে হয়রানির অভিযোগ রয়েছে। দালালদের কারণে রোগীরা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহসিন মিয়া জানান, আটকদের ১৫ দিনের সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
