অ্যাম্বুলেন্সকে আয়করমুক্ত রাখার দাবিতে মালিক-চালকদের মানববন্ধন
সরকারি ট্যাক্স (আয়কর) বাতিল এবং অ্যাম্বুলেন্সকে জরুরি সেবার স্বীকৃতি দিয়ে বাণিজ্যিক রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার দাবিতে রাজবাড়ীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন অ্যাম্বুলেন্স মালিক ও চালকরা।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে শহরের বড়পুল এলাকায় রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিটির আয়োজন করে বাংলাদেশ অ্যাম্বুলেন্স মালিক কল্যাণ সমিতি রাজবাড়ী শাখা।
এর আগে সাইরেন বাজিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করেন অ্যাম্বুলেন্স, মালিক ও চালকরা। পড়ে তারা অ্যাম্বুলেন্সসহ রাজবাড়ীর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে মানববন্ধন করেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, অ্যাম্বুলেন্স একটি সেবামূলক পরিবহন। আমরা অনেক দুঃসময়েও অসুস্থ রোগীকে বিভিন্ন হাসপাতালে আনা-নেওয়ার কাজ করি। অ্যাম্বুলেন্সকে জরুরি সেবা কাজে নিয়োজিত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বাণিজ্যিক রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে। এই রেজিস্ট্রেশন না পাওয়া পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্সকে ট্র্যাফিক আইনের কোনো মামলা প্রদান করা যাবে না। অ্যাম্বুলেন্সকে প্রাইভেটকারের মতো আয়করের আওতায় আনা যাবে না।
তারা বলেন, অনেক সময় রোগী বাঁচাতে আমাদেরকে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে হয়। এর জন্য আমাদেরকে জরিমানা গুনতে হয়। রাস্তায় এসব জরিমানা আরোপ বন্ধ করতে হবে। আমাদেরকে ফেরিতে টোল ফ্রি করে দিতে হবে। আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে এসব দাবি না মানা হলে মার্চ ফর যমুনা কর্মসূচি নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।
এসময় অ্যাম্বুলেন্সের মালিক মনসুর আলী, ইউসুফ শেখ, মো. রমজান আলী, আব্বাস আলী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
রুবেলুর রহমান/কেএইচকে/এমএস