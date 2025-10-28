  2. দেশজুড়ে

রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্তির দাবি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্তির দাবি
রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

দেশের সব রাজনৈতিক দলের মূল কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ঝালকাঠিতে মানববন্ধন করেছে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী নেতৃবৃন্দ।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় ‘নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হোক পরিবর্তনের অঙ্গীকার’- এই প্রতিপাদ্যে জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনও প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তারা বলেন, রাজনৈতিক দলে নেতৃত্বের আসনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন ও সত্যিকারের গণতন্ত্র সম্ভব নয়।

নারী নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের অগ্রযাত্রায় নারীরা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তাই সব দলের কেন্দ্রীয়সহ সব স্তরের মূল কমিটিতে অন্তত ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

মানববন্ধনে জেলার বিএনপি, এনসিপি, সিপিবিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নারী নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী, শিক্ষক ও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

মো. আতিকুর রহমান/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।