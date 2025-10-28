  2. দেশজুড়ে

ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেলো পোশাকশ্রমিকের

প্রকাশিত: ০৪:৪৩ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মহিষবাথান এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ।

নিহত ব্যক্তির নাম আব্দুল কাইয়ুম (২৪)। তিনি বগুড়ার আলমদিঘী থানার কুসন্তি মধ্যেপাড়া এলাকার আমিনুর রহমান মৃধার ছেলে।

জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. কাইয়ুম আলী মরদেহ উদ্ধারে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি বাসায় ভাড়া থেকে গার্মেন্টসে চাকরি করতেন আব্দুল কাইয়ুম। সকালে তিনি উপজেলার মহিষবাথান এলাকায় ঢাকা-রাজশাহী রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এসময় ঢাকাগামী বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

