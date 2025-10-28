গাজীপুরে পরিমাণে কম দেওয়ায় ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা
গাজীপুরের কালীগঞ্জের মেসার্স উত্তরা ফিলিং স্টেশনে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় প্রতিষ্ঠানটিসহ পৃথক চারটি মামলায় মোট ১১ হাজার ৫৫০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) এ অভিযান চালানো হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ. টি. এম. কামরুল ইসলামের নেতৃত্বে উপজেলার মুনশুরপুর এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।
এ সময় ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন ২০১৮-এর ৩৯ ধারার অপরাধে ৪৬ ধারায় মেসার্স উত্তরা ফিলিং স্টেশনের কর্তৃপক্ষকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়া সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর ৬৬ ধারায় আরও তিনজন চালককে পৃথক মামলায় জরিমানা করা হয়। এর মধ্যে একজন চালককে ১ হাজার টাকা, আরেকজনকে ৪০০ টাকা এবং অপর একজন চালককে ১৫০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এতে অভিযানে, মোট চারটি মামলায় অর্থদণ্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ হাজার ৫৫০ টাকা।
অভিযানকালে গাজীপুর বিএসটিআই’র পরিদর্শক মহিউদ্দিন ওয়ারেছী, বেঞ্চ সহকারী মো. আলামিন ভূঁইয়াসহ থানা পুলিশ ও আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও সড়ক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে।
আব্দুর রহমান আরমান/এনএইচআর/এএসএম