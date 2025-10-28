  2. দেশজুড়ে

সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি

ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া সম্ভব

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০৭:৩৩ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া সম্ভব
আর্থিক লেনদেনকে আধুনিক ও নিরাপদ করতে খুলনায় ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনার

সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ডিজিটাল লেনদেন প্রসারের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যসহ আর্থিক লেনদেনে বাংলা কিউ আর পেমেন্ট সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। 

বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে আয়োজিত তিনি আরও বলেন, নগদ অর্থের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ ও স্বচ্ছ আর্থিক লেনদেন নিশ্চিত করতে বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোতে আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও আধুনিক ও নিরাপদ পেমেন্ট সিস্টেম হিসেবে বাংলা কিউ আর জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পিএসডি বিভাগের পরিচালক রাফেজা আক্তার কান্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মো. রুকনুজ্জামান, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) মো. ফিরোজ শাহ সহ ব্যাংক কর্মকর্তা, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীরা।

আরিফুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।