খুলনায় জোড়া খুনের মামলায় ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

খুলনায় জোড়া খুনের মামলায় ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড
খুলনায় জোড়া খুনের মামলায় সাতজনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) খুলনার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক সুমি আহমেদ এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন ইমামুল কবীর জীবন (পলাতক), রাজ (পলাতক), শহীদ শাহারিয়ার মিথুন, তুষার গাজী, সোয়েব সুমন (পলাতক), শাকিল (পলাতক) ও তুহিন।
রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ফারহানা হক।
আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালের ৩ জানুয়ারি নগরীর দৌলতপুরের দেয়ানা সবুজ সংঘ মাঠের কাছে সন্ত্রাসীরা গুলি করে ও কুপিয়ে পারভেজ হাওলাদার নামের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। পারভেজকে বাঁচাতে গেলে এলাকাবাসীর ওপর গুলি চালায় সন্ত্রাসীরা। এসময় সুপর্না সাহাসহ বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন।
হাসপাতালে নেওয়ার পর সুপর্না সাহাও মারা যান। এ ঘটনায় পারভেজের বাবা নিজাম উদ্দিন বাদী হয়ে ৪ জানুয়ারি সাতজনকে আসামি করে মামলা করেন।
