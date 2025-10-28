নারায়ণগঞ্জে ইজিবাইক চালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জে ইজিবাইক চালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় মমিন (৩০) নামে এক ইজিবাইক চালককে পিটিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে ফতুল্লার পঞ্চবটি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত মমিন ফতুল্লার উত্তর নরসিংপুর এলাকার জালাল মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় স্থানীয়রা সন্দেহভাজন চারজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।
স্থানীয়রা জানান, বিকেলে চারজন যুবক মমিনকে মৃত অবস্থায় তার বাড়িতে নিয়ে আসে। তখন মমিনের মরদেহের বিভিন্ন স্থানে মারধরের আঘাত দেখা যায়। এসময় ওই চারজনকে সন্দেহ হলে স্থানীয় লোকজন তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
ফতুল্লা মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইয়াছিন আরাফাত বলেন, আটক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের শরীরের একাধিক স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
তিনি জানান, ইসদাইর এলাকার ইজিবাইক গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে পঞ্চবটি এলাকায় যাওয়ার পর এ ঘটনা ঘটে বলে জানতে পেরেছি।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এমএস