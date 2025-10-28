পারিবারিক কলহের জেরে শরীরে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন রায়হান মিয়া (২৭) নামের এক যুবক।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) উপজেলার ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়নের উত্তর ধোপাডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
রায়হান মিয়া ওই গ্রামের চান মিয়ার ছেলে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাকে ঢাকায় রেফার করা হয়।
ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোকলেছুর রহমান মণ্ডল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘সত্য-মিথ্যা জানি না। তবে অনেক ধরনের কথাই শোনা যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা নেই। সে কারণে দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছা রায়হান মিয়ার। এতে রাজি নন স্ত্রী। অভিমান করে বাবার বাড়িতে চলে গেছেন তিনি।’
পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান জানান, সোমবার (২৭ অক্টোবর) স্ত্রী-সন্তানদের আনার জন্য রায়হান তার বাবাকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠান। তবে শ্বশুরবাড়ির লোকজন এতে রাজি হননি। একপর্যায়ে তারা শর্ত জুড়ে দেন। এতে পুত্রবধূকে বাবার বাড়িতে রেখে রাতেই চলে আসেন চান মিয়া। মঙ্গলবার সকালে বিষয়গুলো বাবার মুখ থেকে শোনেন রায়হান মিয়া। এ কারণে রাগ, ক্ষোভ ও দুঃখে রায়হান মিয়া নিজের শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।
তিনি আরও বলেন, তার শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এ ধরনের সংবাদ পেয়েছি। সে কারণে তাকে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে।
আনোয়ার আল শামীম/এসআর/এএসএম