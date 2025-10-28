থানায় অভিযোগ
‘চোর সন্দেহে’ সন্তানসহ মাকে দুই ঘণ্টা আটকে রাখলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী
মাদারীপুরে চোর সন্দেহে এক নারী ও তার এক বছরের কন্যাশিশুকে আটকে রেখে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় মাদারীপুর শহরের পুরান বাজারের স্বর্ণকার পট্টিতে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী নারী জানান, মাদারীপুর সদর উপজেলার তালতলা এলাকার শ্বশুরবাড়ি থেকে তিনি শিশুকন্যাকে নিয়ে রুপার চুরি কেনার উদ্দেশ্যে পুরান বাজারের স্বর্ণকার পট্টিতে যান। এসময় স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ী গোপাল চন্দ্র ঘোষ তাকে ‘চোর সন্দেহে’ একটি দোকানে নিয়ে দুই ঘণ্টা আটকে রাখেন। ঘটনা জানাজানি হলে পরিবারের সদস্যরা দোকানে গিয়ে কারণ জানতে চান। তখন স্বর্ণ ব্যবসায়ী দাবি করেন, ঘটনাটি সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে। পরে আবার তিনি জানান, ক্যামেরাটি নষ্ট। কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারায় ভুক্তভোগী নারী রাতেই মাদারীপুর সদর মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দেন।
ওই নারী বলেন, ‘আমাকে ও আমার শিশুকে বিনা অপরাধে আটকে রেখে মানহানি করা হয়েছে। আমি এ ঘটনার সঠিক বিচার চাই।’
অভিযুক্ত ব্যবসায়ী গোপাল চন্দ্র ঘোষ বলেন, ‘আমার সন্দেহ হয়েছিল, তাই আমাদের সংগঠনের সেক্রেটারিকে জানিয়েছিলাম। পরে সেক্রেটারিই তাদের কিছু সময়ের জন্য আটকে রেখে পরে ছেড়ে দেন।’
সংগঠনের সেক্রেটারি কামাল হোসেন বলেন, ‘গোপাল চন্দ্র ঘোষের নির্দেশেই ওই নারী ও শিশুকে দোকানে আটকে রাখা হয়।’
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, ‘এ বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনা তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এসআর/এমএস