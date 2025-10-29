সিরাজগঞ্জ
সাবেক এমপিসহ পাঁচজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রকৌশলী তানভীর শাকিল জয়সহ পাঁচজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত অন্যরা হলেন, প্রকৌশলী তানভীর শাকিল জয়ের স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, ভাই তমাল মনসুর ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের একান্ত সচিব মীর মোশাররফ হোসেন।
দুদকের পক্ষে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন সংস্থাটির উপ-পরিচালক আফরোজা হক খান।
আবেদনে বলা হয়, অভিযুক্তরা নিজেদের ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে লেনদেন করে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে।
দুদকের ওই আবেদনে আরও বলা হয়, গোপন সূত্রে জানা গেছে অভিযুক্তরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তারা দেশ ত্যাগ করলে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটতে পারে এবং তদন্ত কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তাদের বিদেশগমন রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।
তানভীর শাকিল জয় ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার নির্বাচিত হন। এরপর বাবা মোহাম্মদ নাসিম ২০২০ সালের ১৩ জুন মৃত্যুবরণ করলে উপ-নির্বাচন ও ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ওই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
