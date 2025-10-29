  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:২৬ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহে মেয়ে ভেবে মাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ

ময়মনসিংহের ত্রিশালে বাড়ি থেকে তুলে ধানক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেছেন এক গৃহবধূ। সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাতে ত্রিশাল থানায় তিনি মামলাটি করেন।

অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম আকমল হোসেন (৩৮)। তিনি একই উপজেলার একটি গ্রামের বাসিন্দা ও স্থানীয় একটি কোম্পানিতে কাজ করেন।

মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ অক্টোবর (শনিবার) ভোর ৫টার দিকে ওই গৃহবধূ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বসতঘর থেকে বের হন। টয়লেট থেকে বের হওয়া মাত্র পেছন থেকে মুখ চেপে কাঁধে তুলে বাড়ি থেকে ১০০ গজ দূরে একটি ধানক্ষেতে নিয়ে যান আকমল। এরপর গৃহবধূকে ধর্ষণ করা হয়। গৃহবধূর চিৎকারের একপর্যায়ে তার স্বামী ও প্রতিবেশীরা এগিয়ে গেলে আকমল পালিয়ে যান।

ওই গৃহবধূর ছোট ভাই জানান, তার ভাগনি সপ্তম শ্রেণিতে মাদরাসায় পড়ালেখা করে। ভাগনিকে প্রায় উত্ত্যক্ত করতেন আকমল। ঘটনার দিন ভোরে ভাগনির ওড়না জড়িয়ে টয়লেটে যান বোন। সেই ওড়না দেখে ভাগনি মনে করে তার বোনকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়।

এ বিষয়ে ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহাম্মদ বলেন, ঘটনার পর থেকে পালিয়েছেন আকমল। তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

