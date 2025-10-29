  2. দেশজুড়ে

আ’লীগ আমলে সাংবাদিকরা হামলা-মামলার শিকার হয়েছে: খায়ের ভূঁইয়া

প্রকাশিত: ০৩:৪৯ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
আ’লীগ আমলে সাংবাদিকরা হামলা-মামলার শিকার হয়েছে: খায়ের ভূঁইয়া

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাংবাদিকদের অনেক হামলা-মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে।’

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাতে শহরের বাগবাড়ির করিম টাওয়ারে আবুল খায়ের ভূঁইয়া মিডিয়া টিমের কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

খায়ের ভূঁইয়া বলেন, ‘বিগত সরকারের মহাদুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করায় সাগর-রুনিকে হত্যা করা হয়েছে। এটা একটা ভয়ংকর ব্যাপার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, আন্দোলন, সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ব শর্ত হলো এ দেশে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়া। কিন্তু আমরা দেখলাম ক্ষমতা যতই দীর্ঘায়িত হচ্ছে, ততই তাদের ফ্যাসিবাদী চরিত্র, একক আধিপত্য চরিত্র, সব মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা। যারা সত্য কথা প্রকাশ করেছে, তাদের ওপর চরমভাবে আঘাত এসেছে। সেদিন আমরা সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়াতে গিয়েও নির্যাতনের শিকার হয়েছি। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

এসময় বিএনপি নেতা হারুনুর রশিদ ব্যাপারী, আবদুল করিম ভূঁইয়া মিজান, মাহবুবুল আলম খোকন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রশিদুল হাসান লিংকন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

