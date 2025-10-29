কুড়িগ্রাম
চিকিৎসকের অবহেলায় নবজাতকের মৃত্যু, প্রতিবাদে মানববন্ধন
কুড়িগ্রামের উলিপুরে এক নবজাতকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, চিকিৎসকদের অবহেলায় নবজাতকের মৃত্যু হয়।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উলিপুর শহরের মসজিদুল হুদা মোড়ে ‘উলিপুরের সচেতন ছাত্রজনতা’ ব্যানারে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীসহ সচেতন মানুষ অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, উলিপুর ডক্টরস কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সব বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ম-শৃঙ্খলার চরম অভাব রয়েছে। এসব ক্লিনিকে অনিয়ম, রক্ত বাণিজ্য ও ভুল চিকিৎসা বন্ধে প্রশাসনের জরুরি তদন্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে অভিযুক্ত চিকিৎসক, নার্স ও ক্লিনিক মালিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানান বক্তারা।
জানা যায়, ২০ অক্টোবর উলিপুর ডক্টরস কমিউনিটি ক্লিনিকে পৌরসভার নাড়িকেলবাড়ি এলাকার বেলাল বকসীর স্ত্রী বিথি খাতুন সন্তান প্রসবের জন্য ভর্তি হন। ওই রাতেই নবজাতকের জন্ম হয় এবং মায়ের জরায়ু কেটে ফেলা হয়। পরদিন নবজাতকের শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটি মারা যায়।
ক্লিনিকটির পরিচালক ডা. লোকমান হাকিম বলেন, ‘রোগীর এটি প্রথম সন্তান ছিল। পরিবারের পক্ষ থেকে সিজারিয়ান না করার অনুরোধ ছিল। তাই জরায়ু অপারেশন করে নবজাতককে বের করা হয়। এ সময় নবজাতকের শ্বাসকষ্ট শুরু হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুরে পাঠানো হয়। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটি মারা যায়। চিকিৎসার অবহেলার অভিযোগ সত্য নয়।’
এ বিষয়ে উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান বলেন, ‘অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত চলছে, আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
রোকনুজ্জামান মানু/আরএইচ