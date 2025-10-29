নির্বাচন নিয়ে একটি দল দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে: খন্দকার মারুফ

নির্বাচন নিয়ে একটি দল দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে: খন্দকার মারুফ
বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. খন্দকার মারুফ হোসেন বলেছেন, ‘একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে নতুন নতুন ইস্যু তৈরি করে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে জনগণের মনে বিভ্রান্তি ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে।’
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা ও পৌর যুবদল আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ড. মারুফ হোসেন বলেন, ‘একটি অদৃশ্য শক্তি দৃশ্যমান হচ্ছে। এখন তারা ধর্মকে ব্যবহার করে জান্নাতে যাওয়ার অপপ্রচার করে। তাই এসব প্রতারক থেকে সাবধান হোন। দেশের মানুষ এখন পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। যারা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন ও মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে চায়— তাদের সবাইকে একটি মঞ্চে আসতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে বর্তমান দুঃশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব। জনগণের ঐক্যই বিএনপির মূল শক্তি। আমরা বিশ্বাস করি, আগামী নির্বাচন হবে জনগণের অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে জনগণের বিজয় হবেই।’
এ সময় দাউদকান্দি পৌর বিএনপির আহ্বায়ক নূর মোহাম্মদ সেলিম সরকার, উপজেলা বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জসিম উদ্দিন, সদস্যসচিব ভিপি জাহাঙ্গীর আলম, পৌর বিএনপির সদস্যসচিব কাউছার আলম সরকার, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সওগাত চৌধুরী পিটার, খন্দকার বিল্লাল হোসেন সুমন, সালাউদ্দিন সরকার, উপজেলা সাবেক যুবদল নেতা বোরহানউদ্দিন ভূঁইয়া, পৌর যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন তালুকদারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ