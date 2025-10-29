  2. দেশজুড়ে

যুবদল সম্পাদক

নারী ভোটারদের কেউ বিভ্রান্ত করলে বিএনপি ঝুঁকিতে পড়বে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নাটোর
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
নারী ভোটারদের কেউ বিভ্রান্ত করলে বিএনপি ঝুঁকিতে পড়বে
নাটোরে যুব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম নয়ন

জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম নয়ন বলেছেন, দেশের প্রায় অর্ধেক ভোটার নারী। এই নারী ভোটারদের কেউ যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। না হলে কেউ যদি নারী ভোটারদের বিভ্রান্ত করে বিএনপি ঝুঁকিতে পড়বে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে নাটোরের ভবানীগঞ্জ মোড় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের সামনে জেলা যুবদলের আয়োজনে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যুব সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি নেতাকর্মীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব থাকার নির্দেশ দেন।

নুরুল ইসলাম নয়ন বলেন, যারা একাত্তরে এ দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, যারা এ দেশের মানুষের সংকটে কখনো পাশে দাঁড়ায়নি তাদের দেশের মানুষ চিনে গেছে। বিএনপি সবসময় এ দেশের মানুষের পাশে ছিল। বিএনপিতে কোনো কিছু গোপন করার ইতিহাস নেই।

সমাবেশে যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য মাহামুদ সালেহীন, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক তারিকুল ইসলাম টিটু, সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহম্মেদ দিপু,নাটোর জেলা যুবদলের সভাপতি এ হাই তালুকদার ডালিম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান আনিস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রেজাউল করিম রেজা/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।