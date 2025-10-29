ফরিদপুরে মায়ের অভিযোগে মাদকাসক্ত ছেলের ৬ মাসের কারাদণ্ড

ফরিদপুরে মায়ের অভিযোগে মাদকাসক্ত ছেলের ৬ মাসের কারাদণ্ড
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় মায়ের অভিযোগে রফিকুল আলম (৩০) নামে এক মাদকাসক্ত ছেলের ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার বেলবানা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
দণ্ডপ্রাপ্ত রফিকুল আলম ওই গ্রামের মৃত আজিজার মোল্যা ও রুবিয়া বেগমের ছেলে।
আলফাডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ কে এম রায়হানুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, রফিকুল আলম দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। তিনি মাদক কেনার টাকার জন্য প্রায়শই মা ও স্ত্রীর ওপর নির্যাতন চালাতেন। ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করতেন। এমতাবস্থায় মাদকাসক্ত ছেলের লাগাম টানতে শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের দ্বারস্থ হন মা। তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মা রুবিয়া বেগম, বড় ভাই রবিউল আলম ও চাচা আরব আলী একত্রিত হয়ে প্রশাসনের হাতে তুলে দেন। পরে মায়ের অভিযোগসহ তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ কে এম রায়হানুর রহমান বলেন, ‘আটকের পর ওই যুবক মাদক সেবনের কথা স্বীকার করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।’
বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহজালাল আলম বলেন, ‘ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে থানায় হস্তান্তরের পর ফরিদপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।’
এন কে বি নয়ন/এমএন/জিকেএস