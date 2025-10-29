  2. দেশজুড়ে

ওসমানী বিমানবন্দরে বোর্ডিং ব্রিজে বিমানের ধাক্কা, ফ্লাইট বিলম্বিত

প্রকাশিত: ০১:৪৭ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর/ছবি: সংগৃহীত

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোর্ডিং ব্রিজের (আন্তর্জাতিক বিমানে যাত্রী ওঠার জন্য লাগানো সিঁড়ি) সঙ্গে ধাক্কায় লন্ডনগামী বিমানের ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে বিমানটি উড্ডয়ন করেনি।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। বিকল্প ব্যবস্থায় ঢাকা থেকে আরেকটি বিমান এনে ওই ফ্লাইটের যাত্রীদের পাঠানো হচ্ছে।

বিমানবন্দরের পরিচালক মো. হাফিজ আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিকল্প ফ্লাইটটি বেলা আড়াইটার দিকে ছেড়ে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে ২৬২ জন যাত্রী নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি ২০২ ফ্লাইট সিলেট থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। ফ্লাইটটি ছেড়ে যাওয়ার আগে বোর্ডিং ব্রিজের সঙ্গে বিমানের ইঞ্জিনের ধাক্কা লাগে। এতে বিমানটির ইঞ্জিন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে বিমান আর উড্ডয়ন করেনি। পরে বিকল্প ব্যবস্থায় ঢাকা থেকে আরেকটি বিমান সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আনা হয়েছে। এই উড়োজাহাজে ফ্লাইটের যাত্রীদের পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক মো. হাফিজ আহমেদ বলেন, বোর্ডিং ব্রিজ সরানোর সময় ঘষা লেগে উড়োজাহাজের ইঞ্জিন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত উড়োজাহাজটি উড্ডয়ন করবে না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আরেকটি উড়োজাহাজে করে যাত্রীদের পাঠানো হবে। আড়াইটার দিকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে ফ্লাইটটি ছেড়ে যাবে।

