টেকনাফের গহীন পাহাড়ে জিম্মি থাকা ২৪ জনকে উদ্ধার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
উদ্ধার হওয়া ভিকটিমরা

সাগরপথে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দেশ্যে কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ার গহিন পাহাড়ে জিম্মি রাখা নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ২৪ জনকে উদ্ধার করেছে র‍্যাব।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে কক্সবাজার র‍্যাব-১৫ এর মিডিয়া কর্মকর্তা সহকারী পুলিশ সুপার আ. ম. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

‎তিনি জানান, গত ২৯ অক্টোবর রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সিপিসি-২ (হোয়াইক্যং ক্যাম্প) এবং সিপিসি-১ (টেকনাফ ক্যাম্প), র‍্যাব-১৫ যৌথভাবে টেকনাফের বাহারছড়া উত্তর শীলখালী গহীন পাহাড়ে অভিযান চালায়। এসময় মানবপাচারকারী চক্রের সদস্যদের কাছে জিম্মি থাকা ২৪ জন ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়।

এই পুলিশ কর্মকর্তা জানান, উদ্ধারকৃতদের মধ্যে পুরুষ-৪, নারী-১০ ও শিশু-১০ সর্বমোট ২৪ জন রোহিঙ্গা। এ সময় মানবপাচারকারী দালাল চক্রের সদস্যরা র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে কৌশলে পাহাড়ের ভেতর পালিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, ভিকটিমদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, তাদেরকে একটি দালাল চক্র ৩/৪ দিন পূর্বে উখিয়ার বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দেশে এই পাহাড়ে জোরপূর্বক আটক করে রাখে। ভিকটিমদের জিজ্ঞাসাবাদে পাচারকারী চক্রের ৫ জন সদস্যের পরিচয় শনাক্ত করা গেছে।

এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পাচারকারীসহ আরও ৬-৭ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে টেকনাফ মডেল থানায় এজাহার দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

