ইমাম-খতিব হচ্ছেন সমাজের জ্ঞানী-প্রজ্ঞাবান মানুষ: এ্যানি
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ইমাম এবং খতিব সমাজের জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান এবং নেতৃত্ব প্রদানকারী।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর জেলা মডেল মসজিদ মিলনায়তনে ইমাম-খতিব কনফারেন্সে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সানে সাহাবা জাতীয় খতিব ফাউন্ডেশন লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার ব্যানারে এ আয়োজন করা হয়।
শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ইসলাম আমাদের মানবতার কল্যাণে কাজ করা শিখিয়েছে। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং শান্তি বজায় রাখা শিখিয়েছে। ইসলামের আলোকেই সমাজে ইতিবাচক দিকনির্দেশনা তুলে ধরা, এটি ইমাম এবং খতিবদের পক্ষে সম্ভব। তাদের নেতৃত্বের কারণেই সমাজে আলো ছড়িয়ে পড়া সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে। যেটা একজন রাজনীতিবিদের পক্ষে কঠিন।
তিনি বলেন, ইমামরা সেই প্রজ্ঞাবান এবং জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি সমাজ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, তখন অন্ধকার থেকে আলোর উন্মোচন করে দেয়।
বিএনপি নেতা বলেন, রাজনৈতিক দল, একেকজন একেক আদর্শের অনুসারী। কিন্তু দেশের গণতন্ত্র, দেশের জন্য, সমাজের জন্য দিনশেষে ঐক্যটা সুদৃঢ় ঐক্যের মধ্যেই রাখতে হবে। কেননা আমাদের উদ্দেশ্য সুন্দর একটা বাংলাদেশ গড়া।
তিনি বলেন, জুমার দিন খুতবার মাধ্যমে সচেতনা বৃদ্ধি করা, সৃষ্টি করা এবং এই সচেতনতার মধ্য দিয়ে সমাজ উপকৃত হচ্ছে। সেখানে শিক্ষা, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য এবং সন্ত্রাস এবং মাদকবিরোধী কথাগুলো আপনারা যদি সবসময় উঠিয়ে নিয়ে না আসেন, তাহলে এই সমাজ যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারের দিকেই যাবে।
শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি আরও বলেন, এখন যুগের পরিবর্তন, সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। এ সময়টি আমাদের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং। এটাকে ওভারকাম করে টার্গেটে পৌঁছার জন্য নিজেদের নীতি-নৈতিকতা যেন অবক্ষয় না হয়। মাদকমুক্ত সমাজ যেন আমরা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই। যতই রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক সংস্কার করি, নাগরিক উন্নয়নের কথা বলি যদি সন্ত্রাসমুক্ত, মাদকমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা চালু করতে না পারি, তাহলে আমরা পিছিয়ে যাব।
ফাউন্ডেশনের লক্ষ্মীপুর জেলা কমিটির সভাপতি মাওলানা মুজাহিদুল হকের সভাপতিত্বে এতে প্রধান মেহমান ছিলেন টুমচর ইসলামীয়া কামিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ শায়খুল হাদিস আল্লামা হারুন আল মাদানী ও প্রধান আলোচক ছিলেন শানে সাহাবা জাতীয় খতিব ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুফতি শামীম মজুমদার।
ফাউন্ডেশনের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হাবিব উল্যার সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শানে সাহাবা জাতীয় খতিব ফাউন্ডেশনের মহাসচিব মুফতি শরীফ উল্লাহ তারেকী, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি এ আর হাফিজ উল্যা ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলা সেক্রেটারি জহির উদ্দিন প্রমুখ।
কাজল কায়েস/এনএইচআর/এএসএম