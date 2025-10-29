  2. দেশজুড়ে

চাঁদাবাজ-দখলদাররা বিএনপির সদস্য হতে পারবে না: রিজভী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
নরসিংদীতে বিএনপির নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচিতে রুহুল কবির রিজভী

যারা চাঁদাবাজি করে, অবৈধভাবে নদী থেকে বালু উত্তোলন ও অন্যের জমি দখল করে তারা বিএনপির সদস্য হতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।

বুধবার ( ২৯ অক্টোবর) দুপুরে নরসিংদীর হেরিটেজ রিসোর্টে জেলা বিএনপির নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচিতে এ মন্তব্য করেন তিনি।

এসময় রুহুল কবির রিজভী বলেন, কোনো চাঁদাবাজ, দখলদার বিএনপির সদস্য হতে পারবে না। তাদের জন্য বিএনপির দরজা বন্ধ। কিন্তু শিক্ষক থেকে শুরু করে কৃষক, দিনমজুর, রিকশাচালক যে-কেউ বিএনপির সদস্য হতে পারবেন। যারা বিগত সময়ে আওয়ামী লীগের দাপট দেখিয়েছে তারাও বিএনপির সদস্য হতে পারবে না।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও নরসিংদী জেলা বিএনপির সভাপতি খায়রুল কবির খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সাইদুল আলম বাবুল, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর এলাহী, কেন্দ্রীয় বিএনপির মুক্তিযোদ্ধাবিষয়ক সম্পাদক লে. কর্নেল (অব.) জয়নাল আবেদীন, স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শিরিন সুলতানা, সহ-স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল প্রমুখ।

সঞ্জিত সাহা/কেএইচকে/জিকেএস

