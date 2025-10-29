  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় ইয়াবাসহ যুবদল নেতা আটক

প্রকাশিত: ০৭:২৬ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
আটক যুবদল নেতা রহিম

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ইয়াবাসহ আবদুর রহিম নামের এক যুবদল নেতাকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। বুধবার (২৯ অক্টোবর) উপজেলার কনকাপৈত ইউনিয়নের করপাটি গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তাকে চৌদ্দগ্রাম থানায় হস্তান্তর করা হয়।

আটক করপাটি গ্রামের মৃত আবদুল কুদ্দুসের ছেলে। তিনি উপজেলার কনকাপৈত ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সভাপতি।

পুলিশ সূত্র জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার ভোর রাতে যৌথবাহিনী উপজেলার করপাটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে আবদুর রহিমকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ২ হাজার ৬৬৪ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ২টি মোবাইল ফোন এবং নগদ ২ লাখ ২১ হাজার ৬২০ টাকা জব্দ করা হয়।

চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হিলাল উদ্দিন আহম্মেদ জাগো নিউজকে এ তথ্যটি নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা শেষে আদালতের মাধ্যমে দুপুরে তাকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

