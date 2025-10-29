ষাঁড়ের লড়াইয়ের পুলিশের অভিযান

ষাঁড়ের লড়াইয়ের পুলিশের অভিযান
নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় একটি ষাঁড়ের লড়াই খেলায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। এসময় একটি ষাঁড় জব্দ করা হয়। বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জব্দ ষাঁড়টি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা হয়। এর আগে মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার আশুজিয়া ইউনিয়নের কৃষ্ণরামপুর এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ভোরে স্থানীয় একটি চক্র কেন্দুয়ার আশুজিয়া ইউনিয়নের কৃষ্ণরামপুর এলাকায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের নামে জুয়া খেলার আয়োজন করে। এমন অভিযোগ পেয়ে কেন্দুয়া থানা পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। এ সময় আয়োজক ও ষাঁড়ের মালিকসহ জুয়া খেলতে আসা লোকজন পালিয়ে যায়। ওই স্থানে একটি ষাঁড় রেখে যায়। পরে দিনভর অপেক্ষার পরও ষাঁড়টির প্রকৃত মালিক না পাওয়ায় ষাঁড়টি নিলামে বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়।
পরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাঈম-উল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত গঠন করে মোবাইল কোর্ট আইনের ১২(২) ধারা অনুযায়ী ষাঁড়টি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।
কেন্দুয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, ষাঁড়টির মালিককে না পাওয়ায় এবং জুয়া আইনের বিধান অনুসারে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাঈম-উল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘বঙ্গীয় প্রকাশ্য জুয়া আইন, ১৮৬৭’ এর ধারা ১১ লঙ্ঘনের অভিযোগে লড়াই থেকে জব্দ করা ষাঁড়টি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা হয়েছে।
তিনি জানান, বুধবার বিকেলে উপজেলার রামপুর বাজারে প্রকাশ্য ডাকে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে ষাঁড়টি ১ লাখ ৩১ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়।
জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামান বলেন, জুয়া খেলার নামে ষাঁড়ের লড়াইয়ের বিষয়টি শুনে সেখানে অভিযান চালানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।
এইচ এম কামাল/কেএইচকে/এমএস