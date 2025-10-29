ফেসবুক বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ফেসবুক বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে ফেসবুক বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে নবম শ্রেণির এক ছাত্রী। এ ঘটনায় করা মামলায় অভিযুক্তকে (২১) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) মামলার পরপরই তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার তরুণের নাম রিংকু রংদী। তিনি উপজেলার মাধুপাড়া গ্রামের সুপারসন চাম্বুগংয়ের ছেলে। তারা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী।
ভুক্তভোগী কিশোরী (১৪) জেলার পূর্বধলা উপজেলার একটি গ্রামের বাসিন্দা। সেখানকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। ভুক্তভোগীর পরিবার ইসলাম ধর্মাবলম্বী।
মামলার অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৫-৬ মাস আগে ফেসবুকে ওই কিশোরীর সঙ্গে পরিচয় হয় রিংকুর। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকালে ওই কিশোরী তার পরিবারকে জানিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। দুর্গাপুরে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে বলে জানায় সে। পরে রিংকু তাকে নিয়ে দুর্গাপুরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়ান এবং সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে থাকার প্রস্তাব দেন। এতে ওই ছাত্রী রাজি হয়ে সেখানে থেকে যায়।
রিংকু নিজের শয়নকক্ষে ওই ছাত্রীকে থাকতে দেন আর তিনি অন্য কক্ষে ঘুমাতে যান। রাত ১১ টার দিকে কৌশলে রিংকু কক্ষে প্রবেশ ওই কিশোরীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করেন। এসময় কিশোরীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করেন এবং ফোনে পরিবারকে বিষয়টি জানান।
পরদিন সকালে কিশোরীর মা গিয়ে তাকে উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় মঙ্গলবার ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে রিংকু রংদীর বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণ মামলা করেন। পরে বিকেলেই রিংকুকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল হাসান বলেন, অভিযুক্তকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে এবং ভুক্তভোগী কিশোরীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এইচ এম কামাল/এসআর