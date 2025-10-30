  2. দেশজুড়ে

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ধানক্ষেতে পড়েছিল কৃষকের মরদেহ

প্রকাশিত: ০৮:৩৬ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ঝিনাইদহ সদরের রাঙ্গিয়ার পোতা গ্রামে ধানক্ষেতে থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ইসাহাক আলী (৬৫) নামের এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সদর উপজেলার বংকিরা-রাঙ্গিয়ারপোতা সড়কের বটদাড়ির মাঠ থেকে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মৃত ইসাহাক আলী রাঙ্গিয়ার পোতা গ্রামের মৃত রুস্তম আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে রাস্তার পাশে ধানক্ষেতের আইলে ইসাহাক আলীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় কৃষকরা। পরে তারা খবর দিলে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। এরপর মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

মৃতের স্বজনদের দাবি, ঘাতকরা হাত-পা বেঁধে ইসাহাক আলীকে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় তারা মামলা করবে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিও জানান নিহতের স্বজনরা।

ডাকবাংলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আনিছুর রহমান বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, পা বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে ইসাহাক আলীকে হত্যা করে ওই স্থানে ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা দ্রুত শনাক্ত করে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার কাজ চলছে।

