যমুনায় বালু তোলার মহোৎসব, বিলীন হচ্ছে ফসলি জমি-গ্রামীণ সড়ক
গাইবান্ধার সাঘাটায় যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের মহোৎসব চলছে। এই অবৈধ কর্মকাণ্ডের ফলে কয়েক’শ বিঘা ফসলি জমি ইতিমধ্যেই বিলীন হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বালুবাহী ভারী ট্রাক্টর চলাচলে গ্রামীণ কাঁচা-পাকা রাস্তাগুলো নষ্ট হচ্ছে, চারদিকে ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে পরিবেশ বিপর্যস্ত হচ্ছে। অথচ বছরের পর বছর ধরে চলা এই বালু লুটপাট বন্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে।
স্থানীয়রা বলছেন, নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে কয়েকটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট বালু তুলছে। উপজেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কয়েক দফা অভিযান চালিয়েছে। তবে কিছু দিন বন্ধ থাকার পর আবারও শুরু হয়েছে বালু তোলার কাজ। এতে নতুন করে ভাঙছে নদীর পার। এতে আরও ঘরবাড়ি ও কৃষিজমি বিলীন হওয়ার শঙ্কা করছেন তারা।
সরেজমিন দেখা যায়, উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের বেড়া এলাকায় যমুনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে বালু উত্তোলন চলছে। বালুবোঝাই ২৫টি ট্রাক্টর-ট্রলি বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে। রাস্তায় ধুলো উড়ছে, ফেটে যাচ্ছে কাঁচা-পাকা পথ। নির্বিচারে বালু তোলায় বেড়ে যাচ্ছে ভাঙন। বিলীন হচ্ছে শত শত বিঘা কৃষিজমি।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ , ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অধিক ভারী যানবাহন এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে গ্রামীণ রাস্তা থাকবে না। তারা দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ কামনা করেছেন।
স্থানীয় কৃষক মতিয়ার রহমান বলেন, সারা বছর নদী থেকে বালু তোলার কারণে আমাদের ফসলি জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো প্রশাসনের লোকেরা জানেন। তারপরও তারা নানা অজুহাত দিয়ে বালু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নিতে পারছেন না।
আরেক কৃষক তোতা মিয়া বলেন, বালু তোলার কারণে প্রতিদিনই বিলীন হচ্ছে আমাদের ফসলি জমি। এখন তো ঘরবাড়ি নিয়ে হুমকির মুখে আছি। দ্রুত যমুনা নদী থেকে বালু তোলা বন্ধের দাবি জানান তিনি।
হাশেম প্রধান নামের এক বাসিন্দা বলেন, রাস্তায় বালু বোঝাই গাড়ি চলে সারাদিন। ফলে রাস্তায় ঝুঁকি নিয়ে চলতে গিয়ে মানুষ দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছে না।
বিষয়টি নিয়ে সাঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মীর মো. আল কামাহ্ তমাল বলেন, যারা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছে। তাদের লোকেশনসহ বালু তোলায় জড়িতদের নাম-ঠিকানা পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
