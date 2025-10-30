  2. দেশজুড়ে

সুন্দরবনের ডাকাত শরীফ বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহকারী আটক

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মোংলা (বাগেরহাট)
প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
আটক দুর্ধর্ষ ডাকাত শরীফ বাহিনীর সহযোগী আব্দুর রহিম

সুন্দরবনের ‌‘দুর্ধর্ষ’ ডাকাত করিম শরীফ বাহিনীর অস্ত্র সরবরাহকারীকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। এ সময় তার কাছ থেকে একটি অস্ত্র ও ৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

আটক ডাকাত সহযোগী আব্দুর রহিম (৩২) বাগেরহাটের শরণখোলার বাসিন্দা। সে দীর্ঘদিন করিম শরীফ বাহিনীকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করে আসছিলেন।

সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, সুন্দরবনের ‘কুখ্যাত’ ডাকাত করিম শরীফ বাহিনীকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের উদ্দেশে ডাকাত দলের একজন সহযোগী মোংলার পশুর নদীর হাড়বাড়িয়া সংলগ্ন নন্দবালা খাল এলাকা দিয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করে। এই তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোর ৬টায় কোস্ট গার্ড সদস্যরা ওই এলাকায় অভিযান চালায়।

অভিযানকারীদের উপস্থিতি টের পেয়ে আব্দুর রহিম পালানোর চেষ্টা করে। পরবর্তীতে অভিযানকারীরা ধাওয়া করে ১টি একনালা বন্দুক ও ৩ রাউন্ড তাজা গুলিসহ তাকে আটক করে।

জব্দকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও তিনি জানান।

