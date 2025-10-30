  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৪২ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ফরিদপুরে বিএনপির কমিটি বাতিলের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে বিএনপির সদ্য ঘোষিত কমিটি বাতিলের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে অবস্থান ধর্মঘট করছেন পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা। প্রায় দুই ঘণ্টা মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করেন তারা।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত পৌরসভার ওয়াপদা মোড়ে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে দুই পাশে শতশত যানবাহন আটকে পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, সদ্য ঘোষিত কমিটিতে আওয়ামী লীগের পদে থাকা ব্যক্তিদের স্থান দেওয়া হয়েছে, অথচ যারা বিএনপির আদর্শে অনুগত থেকে বছরের পর বছর হামলা-মামলা, নির্যাতন ও জেল-জুলুম সহ্য করেছেন, তাদের বাদ দেওয়া এবং অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

তারা বলেন, দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য একাধিকবার বহিষ্কৃত খন্দকার নাসিরুল ইসলাম মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের পদধারী একাধিক ব্যক্তিকে বিএনপির নেতৃত্বে এনেছেন। যারা বিগত ১৭ বছর নানান অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের সেই অপকর্ম ঢাকতে বিএনপির কমিটিতে পদপদবি দেওয়া হয়েছে।’

ফরিদপুর-১ আসনে (বোয়ালমারী, মধুখালী ও আলফাডাঙ্গা) বিএনপির দুটি প্রভাবশালী গ্রুপ সক্রিয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বিএনপিতে আসা নেতাকর্মীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ-সভাপতি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম। অন্যদিকে ছাত্রদল যুবদল থেকে উঠে আসা নেতাকর্মীদের নেতৃত্বে রয়েছেন সাবেক ছাত্রনেতা ও ফরিদপুর-১ আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী সাবেক ভিপি সামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু বলে জানা যায়।

এসময় উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মজিবুর রহমান বাবু, উপজেলা বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব নাজিম উদ্দিন মিলু মিয়া, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ডা. আব্দুস সবুর, পৌর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি জাহাঙ্গীর আলম কালা মিয়া, বোয়ালমারী সরকারি কলেজের সাবেক জিএস ও বোয়ালমারী উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, বিএনপি নেতা ও বারবার নির্বাচিত সাবেক মেম্বার এনায়েত হোসেন, মফিজুর কাদের খান মিল্টন, সাবেক কাউন্সিলর শেখ আজিজুল হক, সাবেক কাউন্সিলর শেখ আতিকুল আলী, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সদস্যসচিব জাকির হোসেন চৌধুরী, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও শেখর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রইসুল ইসলাম পলাশ, ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ ও উপজেলা জাসাসের আহ্বায়ক মো. শাহিন আনোয়ার, রুপাপাত ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আবুল কালাম, চতুল ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি একলিম শরীফ, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি হোসেন সালেহ্ রুবেল, ছাত্রদল নেতা জাকারিয়া মোল্যা সুমন, জুয়েল, সাদমান পাপ্পু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

