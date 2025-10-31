ভৈরবে ট্রেনে হামলার ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি

ভৈরবে ট্রেনে হামলার ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি
ভৈরব রেলস্টেশনে যাত্রীবাহী ট্রেন আটকে হামলার প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে ‘অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলা রক্ষা আন্দোলন’ নামে একটি সংগঠন।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে সংগঠনটির ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জেলা পুলিশ সুপারের কাছে এ স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় সরকারের ভূমিকা প্রশংসনীয় হলেও ভৈরব রেলস্টেশনে ট্রেনে হামলার মতো ঘটনা সরকারের ভাবমূর্তিকে গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এ ঘটনায় দ্রুত আইনি ব্যবস্থা না নিলে সরকারের সক্ষমতা ও সদিচ্ছা নিয়ে জনগণের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে।
এতে বলা হয়, কিশোরগঞ্জের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীরা আশা প্রকাশ করেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা দ্রুত ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেবেন ও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেবেন।
এসময় ‘অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলা রক্ষা আন্দোলন’ এর মুখপাত্র জগলুল হাসান চয়ন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক হাফেজ ইকরাম হোসেন, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মামুন মিয়া, সাবেক সদস্যসচিব ফয়সাল প্রিন্স, জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পায়েল চৌধুরী, ইসলামী ছাত্রশিবিরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ শাখার সেক্রেটারি আহসান উল্লাহ, গুরুদয়াল সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ মুদাচ্ছির তুসি, হয়বতনগর বয়েজ ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম জনি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
