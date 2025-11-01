  2. দেশজুড়ে

ভোটের বিনিময়ে ‘বেহেশতের টিকিট’ বিক্রির প্রবণতা বিপজ্জনক

প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, “কিছু দল ইতোমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এমনকি ‘তাবলিগ’র নামে নারী সদস্যদের দিয়েও ভোট চাইতে নামানো হয়েছে, যা নৈতিকতার পরিপন্থি। ভোটের বিনিময়ে ‘বেহেশতের টিকিট’ বিক্রি করার মতো প্রবণতা রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক।”

শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল দুমকি উপজেলা শাখা আয়োজিত ‘রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে’ মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, ভারত সবসময় বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা বললেও বাস্তবে আমাদের প্রতি তাদের আচরণ কখনো সদয় ছিল না। তারা আমাদের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়নি। বরং সমাজে প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের পরিচিত বন্ধু আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনতে তৎপরতা চালাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। তারা জাতীয় পার্টির সঙ্গে সমন্বয় করে বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর ছদ্মবেশে নির্বাচনে আসতে পারে। জাতীয় পার্টি ৩০টি আসন রেখে বাকি আসনগুলো আওয়ামী লীগকে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এজন্য প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে।

দুমকি উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদ খান ও সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. গোলাম মর্তুজার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সদস্য মো. জসিম উদ্দিন হাওলাদার, জেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব তারিকুল ইসলাম ইভান, জেলা বিএনপি নেতা মাকসুদ আহম্মেদ বায়জিদ পান্না মিয়া, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান, দুমকি উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. মতিউর রহমান দিপু, জেলা যুবদল নেতা সৈয়দ মোস্তাফিজুর রহমান রুমি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক তৌফিক আলী খান কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ/জেআইএম

