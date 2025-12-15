কুমিল্লা-৬
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন বিএনপি প্রার্থী মনিরুল হক
আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন কুমিল্লা-৬ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরী। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসানের থেকে মনিরুল হক চৌধুরীর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন সদর দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট আক্তার হোসেন।
এ সময় কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী আবু, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম, জেলা পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এডভোকেট কাইউমুল হক রিঙ্কু, দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মুজাহিদ চৌধুরী, জেলা তাঁতি দলের সদস্য সচিব মাহমুদুর রহমান পিটার, সদর দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফারুক চৌধুরী, কুমিল্লা বাঁচাও মঞ্চের সদস্য সচিব নাসির উদ্দিন, মহানগর যুবদলের সিনিয়র যুগ আহ্বায়ক রিয়াজউদ্দিন রিয়াজ, জেলা বিএনপির সদস্য সিদ্দিকুর রহমান, ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক শিল্পী,সাবেক কাউন্সিলর খলিলুর রহমান, মহানগর বিএনপি নেতা সোহেল মজুমদার, নুরুল ইসলামসহ জেলা ও মহানগরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
মহানগর বিএনপির সভাপতি উৎবাতুল বারী আবু বলেন, আসন্ন নির্বাচনে এ আসনে তারেক রহমান তথা দল মনোনীত প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে বদ্ধ পরিকর।
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম বলেন, কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীমনিরুল হক চৌধুরীর পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি। আমরা কুমিল্লা-৬ আসনটি বিপুল ভোটে বিজয়ী করে তারেক রহমানকে উপহার দিতে চাই।
