শিশিরভেজা সকালে বাজার পরিদর্শনে হাসনাত আব্দুল্লাহ, শাপলা দিয়ে বরণ

শিশিরভেজা সকালে বাজার পরিদর্শনে হাসনাত আব্দুল্লাহ, শাপলা দিয়ে বরণ
পটুয়াখালীর কলাপাড়ার পাখিমারা কাঁচাবাজারে শিশিরভেজা সকালে কৃষকদের খোঁজ নিতে গেলেন এনসিপি নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ। রোববার (২ নভেম্বর) সকালে কৃষি বাজার পরিদর্শনে গিয়ে কৃষকদের খোঁজ খবর নেন এবং এনসিপির সঙ্গে থাকার জন্য বলেন দলটির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ।
এসময় দলের নেতাকর্মী ও কৃষকরা শাপলা ফুল দিয়ে তাকে বরণ করে নেন। তার সফরসঙ্গী ছিলেন এনসিপির বরিশাল বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন, যুগ্ম সদস্য সচিব জনাব ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আরিফুর রহমান তুহিন, কেন্দ্রীয় সদস্য ও প্রধান সমন্বয়কারী (বরিশাল জেলা) জনাব আবু সাঈদ মুসা এবং কেন্দ্রীয় সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম কনকসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।
নেতাকে ঘিরে মুহূর্তেই বাজারে ভিড় জমে যায়। কেউ সেলফি তোলায় ব্যস্ত, কেউ আবার নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। হাসনাত আব্দুল্লাহ মনোযোগ সহকারে কৃষকদের কথা শোনেন এবং তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।
হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, কৃষকরা এই দেশের প্রাণ। আপনাদের পরিশ্রমে দেশ বাঁচে, দেশ এগিয়ে যায়। আপনাদের সমস্যা সমাধান ও কল্যাণে আমরা সবসময় পাশে আছি এবং থাকবো ইনশাআল্লাহ।
নেতারা কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মতবিনিময় করেন, মাঠ পর্যায়ের নানা সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে খোঁজ নেন। কৃষকেরা জানান, ভোরবেলা নেতাকে সরাসরি পাশে পেয়ে তারা অনুপ্রাণিত ও আশাবাদী।
পরে হাসনাত আব্দুল্লাহ স্থানীয়দের শুভেচ্ছা গ্রহণ করে ভোলার উদ্দেশে কলাপাড়া ত্যাগ করেন। এর আগে তিনি শনিবার রাতে কুয়াকাটায় অবস্থান করেন।
