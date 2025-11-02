সাতক্ষীরায় দুর্গন্ধযুক্ত মাংস বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীর কারাদণ্ড

সাতক্ষীরায় দুর্গন্ধযুক্ত মাংস বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীর কারাদণ্ড
সাতক্ষীরা শহরে মেয়াদোত্তীর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত মাংস বিক্রির দায়ে এক মাংস ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ও দুই মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার (২ নভেম্বর) সকালে শহরের লাবণী মোড় এলাকা থেকে প্রায় ৩০ কেজি খাওয়ার অনুপযোগী ছাগলের মাংস জব্দ করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. তাজুল ইসলাম। এসময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান, নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা দীপঙ্কর দত্ত ও জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের ভেটেনারি কর্মকর্তা ডা. বিপ্লব জিৎ মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।
অভিযানে মাংসের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া, রং নষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত প্রমাণিত হলে ‘কবির মিট’ নামে দোকানের মালিক মো. আব্দুল কাদেরকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে জব্দকৃত মাংস উপস্থিত কর্মকর্তাদের সামনে ধ্বংস করা হয়।
মাংস ব্যবসায়ী সমিতি জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাদের সমিতির সদস্য নন। বাইরে থেকে নিম্নমানের মাংস শহরে ঢুকতে না দিতে তারা নজরদারি চালিয়ে আসছে।
