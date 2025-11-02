  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে হাতি-ঘোড়া নিয়ে যুবদলের শোভাযাত্রা

প্রকাশিত: ০৪:১৪ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি ও হাতি নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছেন হাজার হাজার নেতাকর্মী। রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে রূপগঞ্জের ভুলতা-গাউছিয়া এলাকায় এ শোভাযাত্রা হয়।

শোভাযাত্রায় হাতি ও ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে নেতাকর্মীরা আনন্দ উল্লাস করেন। শোভাযাত্রাটি মহাসড়কের বলাইখা থেকে ভুলতা, গোলাকান্দাইল, সাওঘাট এলাকা প্রদক্ষিণ করে বিসমিল্লাহ আড়তে গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রা শেষে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তারা বলেন, রূপগঞ্জের সর্বস্তরের মানুষ আগামী সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নির্বাহী কমিটি সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া দিপুকে সংসদ সদস্য হিসেবে দেখতে চান। তিনি নির্বাচিত হলে রূপগঞ্জের উন্নয়ন হবে। এছাড়া রূপগঞ্জের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে দিপু ভুঁইয়ার পরিচিতি রয়েছে।

এসময় রূপগঞ্জ উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমিনুল ইসলাম প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক বাবুল হাসান, তারাবো পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আফজাল কবির, কাঞ্চন পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মফিকুল ইসলাম খান, গোলাকান্দাইল ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি ইয়াছিন মিয়া প্রমুভখ উপস্থিত ছিলেন।

