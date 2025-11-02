ফেব্রুয়ারিতে অবশ্যই নির্বাচন হতে হবে: হাসনাত আবদুল্লাহ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, আগামী সংসদ নির্বাচন অবশ্যই ফেব্রুয়ারিতে হওয়া উচিত। সংস্কার প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন করে ফেব্রুয়ারিতে অবশ্যই নির্বাচন হতে হবে।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে ভোলা জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে এনসিপির জেলা সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন, ‘ঘোষণাপত্র দেওয়ার কেবল মাত্র বৈধতা রয়েছে অভ্যুত্থানের। অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যেহেতু ড. ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন, তিনি আদেশ দেবেন; কোনো অধ্যাদেশ নয়।’
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির বরিশাল বিভাগীয় সম্পাদক ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন, দক্ষিণাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ডা. মাহমুদা আলম মিতু, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আরিফুর রহমান তুহিন প্রমুখ।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এসআর/এমএস