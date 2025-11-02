কুষ্টিয়ায় নিয়োগ পরীক্ষা
প্রশ্ন ফাঁসে জড়িতদের শাস্তি-পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ
সিভিল সার্জন কার্যালয়ের ১১৫ পদে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে কুষ্টিয়া জেলা। এ ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি ও পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে দুর্নীতিবিরোধী ছাত্র-জনতা।
রোববার (২ নভেম্বর) বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বরে এ বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তারা।
সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় কুষ্টিয়ার প্রশাসনিক কাঠামোতে গভীর দুর্নীতির সংস্কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়েই যখন দুর্নীতি আশ্রয় পায় তখন সাধারণ মানুষের ভরসা কোথায় থাকবে?
এসময় দুর্নীতিবাজদের কোনো ছাড় না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও আহ্বান জানান বক্তারা।
দুদক এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তদন্তে কুষ্টিয়ার এডিসি জেনারেল (সার্বিক) জাহাঙ্গীর আলম, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব শাহাদত হোসেন কবির, পিইসি খুলনার উপপরিচালক নাসরিন সুলতানা, কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আরএমও ডা. হোসেন ইমাম ও তার ভাই স্বাস্থ্য সহকারী হাসান ইমাম নান্নুসহ কয়েকজন কর্মকর্তার নাম উঠে এসেছে বলেও জানান বক্তারা।
এ সময় বক্তারা প্রশাসনকে সতর্ক করে বলেন, আপনাদের বেতন আমাদের কষ্টের টাকায় অতএব চোখে ধুলো দেওয়া বন্ধ করুন, সরল পথে চলুন। ২৪-এ আমরা রক্ত দিয়েছি, প্রয়োজনে আবারও দেবো, কিন্তু দুর্নীতিবাজদের ছাড় দেওয়া হবে না।
বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে ফাঁস হওয়া নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল ও ১৫ দিনের মধ্যে স্বচ্ছ ও ন্যায্য পুনঃপরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানান। পাশাপাশি পূর্বের নিয়োগ কমিটি বাতিল করে নতুন স্বচ্ছ নিয়োগ কমিটি করে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।
এর আগে শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে।
বিক্ষোভে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা, ও দুর্নীতিবিরোধী ছাত্র-জনতার সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোস্তাফিজুর রহমান, সুলতান মারুফ তালহা, আলী মুজাহিদ, মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ, হাফেজ আব্দুল্লাহ আল মামুন ও ইমরান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন ।
বিক্ষোভ শেষে তারা প্রশাসনকে দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং পুনঃপরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচার পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানান।
আল-মামুন সাগর/এনএইচআর/জিকেএস