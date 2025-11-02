  2. দেশজুড়ে

শয্যা সংকটে বারান্দায় চিকিৎসা

ঠান্ডা-জ্বরে আক্রান্ত শিশুতে ঠাসা চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতাল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০৬:৪৩ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
ঠান্ডা-জ্বরে আক্রান্ত শিশুতে ঠাসা চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতাল
শয্যা সংকটে বারান্দায় চলছে চিকিৎসা/ছবি-জাগো নিউজ

চাঁদপুর ২৫০ শয্যা সরকারি জেনারেল হাসপাতালে দিন দিন বাড়ছে শিশু রোগীর সংখ্যা। হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারণে শিশুদের মধ্যে ঠান্ডা, জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও নিউমোনিয়া রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শয্যা সংকটের কারণে বর্তমানে শিশু ওয়ার্ডের পাশাপাশি ফ্লোর ও বারান্দায় চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। এতে চিকিৎসক ও নার্সরা রোগীর চাপ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

শিশু ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা যায়, রোগীর ভিড়ে ওয়ার্ডে জায়গা না থাকায় অনেকে মেঝেতে বা করিডোরে বিছানা পেতে চিকিৎসাসেবা নিচ্ছেন।

হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডের ইনচার্জ কহিনুর আক্তার জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় শতাধিক শিশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আজ সকালেই অন্তত ২০ শিশু ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে ৪৪ শয্যার বিপরীতে ১৩৩ জন শিশু চিকিৎসা নিচ্ছে বলে তিনি জানান।

ঠান্ডা-জ্বরে আক্রান্ত শিশুতে ঠাসা চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতাল

চিকিৎসা নিতে আসা শিউলি বেগম জাগো নিউজকে বলেন, ‌‘তিন দিন ধরে আমার দুই বছরের মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে আছি। হঠাৎ করেই মেয়ের জ্বর আসে। এরপর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে হাসপাতালে নিয়ে আসি। এখানে রোগীর অনেক চাপ। সিট না পেয়ে বারান্দায় বিছানা পেতে আছি।’

চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এ কে এম মাহবুবুর রহমান বলেন, আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারণে শিশু ওয়ার্ডসহ অন্য ওয়ার্ডেও রোগী ভর্তি হচ্ছে। দুপুর পর্যন্ত হাসপাতালে ৪৩৭ জন রোগী আছেন। অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ থাকবে, এই সময়ে শিশু ও বয়স্কদের প্রতি আলাদা যত্ন নিতে হবে। বিশেষ করে তাদের শুষ্ক স্থানে রাখতে হবে।

শরীফুল ইসলাম/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।