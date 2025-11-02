গাইবান্ধা
গণপিটুনিতে নিহত ৩ জনের মধ্যে একজনের পরিচয় শনাক্ত, পুলিশের মামলা
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে গরু চুরি করে পালানোর সময় গণপিটুনিতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে।
রোববার (২ নভেম্বর) ভোরের দিকে উপজেলার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতদের একজন হলেন বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার দামপাড়া গ্রামের মালিব্বর মিয়ার ছেলে কাউসার আলী। তবে বাকি দুজনের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
এ ঘটনায় বাদী হয়ে ১৫০-২০০ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করে মামলা করেেছে পুলিশ।
এলাকাবাসী জানান, ভোরের দিকে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ ও দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার সীমান্তবর্তী মাজার এলাকায় জনৈক সালামের বাড়ির পাকা গোয়ালঘর থেকে তিনটি গরু চুরি হয়। পিকআপে নিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির লোকজন চুরির বিষয়টি টের পেয়ে চিৎকার দেন। এসময় প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। সবাই মিলে লাঠিসোঁটা হাতে পিকআপের পেছনে ধাওয়া করলে তারা পার্শ্ববর্তী নাসিরাবাদ গ্রামের দিকে পালিয়ে যান।
সেখানে এলাকাবাসীর বাধার মুখে পিকআপ থেকে তিনজন পুকুরে ঝাঁপ দেন। অন্যরা পিকআপটি নিয়ে পালিয়ে যান। এসময় উত্তেজিত জনতা তাদের পুকুর থেকে তুলে বেধড়ক মারধর করলে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন। অপরজন গুরুতর আহত হন। পরে খবর পেয়ে দুজনের মরদেহ ও আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে মৃত্যু হয়।
গাইবান্ধা সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (সি-সার্কেল) রশিদুল বারী বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা মর্গে পাঠানো হয়েছে। একজনের নাম-পরিচয় পাওয়া গেলেও অপর দুজনের পরিচয় নিশ্চিত হতে ডিএনএ টেস্ট করা হবে। এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
আনোয়ার আল শামীম/এসআর/জিকেএস