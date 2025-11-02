বড়শিতে ধরা পড়লো ১৬ কেজির পাঙাশ

বড়শিতে ধরা পড়লো ১৬ কেজির পাঙাশ
যশোরের শার্শা সীমান্তের ইছামতি নদীতে বড়শির টানে ধরা পড়েছে ১৬ কেজি ওজনের এক বিশাল পাঙাশ। মাছটি ধরেছেন উপজেলার অগ্রভুলোট গ্রামের দুই যুবক বিল্লাল হোসেন (২৫) ও আব্দুর রহিম (২২)।
রোববার (২ নভেম্বর) প্রতিদিনের মতো বড়শি হাতে নদীতে যান তারা। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বিল্লালের হুইল বড়শিতে হঠাৎ তীব্র টান অনুভূত হয়। প্রায় ২০ মিনিট পর তিনজনের সহযোগিতায় মাছটি পাড়ে (তীরে) তোলা হয়।
এদিকে এ খবর শুনে মাছ দেখতে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। ভুলোট গ্রামের শিপন হোসেনের দোকানে ওজন করে দেখা যায় মাছটির ওজন ১৬ কেজি। পরে উপস্থিত ক্রেতারা প্রতি কেজি ৩০০ টাকা দরে মাছটি কেটে ভাগ করে নেন। তাতে এক মাছেই তাদের পকেটে আসে ৪ হাজার ৮০০ টাকা।
বিল্লাল হোসেন বলেন, আমরা প্রতিদিনই বড়শি নিয়ে ইছামতিতে যাই। কিন্তু এত বড় মাছ এই প্রথম পেয়েছি। এ বছর নদীতে মাছ বেশ ভালো ধরা পড়ছে।
শার্শা উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা পলাশ বালা বলেন, নদীতে বড়শি দিয়ে মাছ ধরা আইনসঙ্গত। এমন বড় পাঙাশ সাধারণত উজানের পানিতে ভারতের দিক থেকে ভেসে আসে। স্থানীয় খামার বা পুকুরে এত বড় মাছ সাধারণত চাষ হয় না।
মো. জামাল হোসেন/এনএইচআর/জিকেএস