পাবনায় মাদকের টাকা না পেয়ে বাবাকে কুপিয়ে হত্যা

পাবনায় মাদকের টাকা না পেয়ে বাবাকে কুপিয়ে হত্যা
পাবনায় মাদকের টাকা না দেওয়ায় নামাজরত বাবাকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। রোববার (২ নভেম্বর) দিনগত রাতে উপজেলার চরতারাপুর ইউনিয়নে ভাদুড়িডাঙ্গি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম নিজাম প্রামাণিক (৬০)। তিনি পেশায় চায়ের দোকানদার ছিলেন। অন্যদিকে অভিযুক্ত ছেলের নাম মোস্তফা প্রামাণিক (২৫)। তিনি মাদকাসক্ত।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মাঝেমধ্যে মাদকের টাকার জন্য বাসায় গন্ডগোল বাধায় মোস্তফা প্রামাণিক। বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝামেলা করে। বাধ্য হয়ে কখনো বাবা টাকা দিলেও সম্প্রতি টাকা না দেওয়ায় ক্ষিপ্ত ছিলেন তিনি।
রোববার নিজাম প্রামাণিক এশার নামাজ আদায় করছিলেন। এসময় নামাজরত অবস্থায় ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি। এ ঘটনার পর স্থানীয়রা ঘাতক ছেলেকে নিজ বাড়ির একটি রুমে আটকে রাখেন। পরে আটক করতে গেলে তিন পুলিশ সদস্যকেও ছুরিকাঘাতে আহতের ঘটনাও ঘটে।
পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম বলেন, ‘হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে আহত করলে ঘটনাস্থলে নিজাম প্রামাণিক মারা যান। ওই ছেলেকে আটক করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
