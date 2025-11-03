টাঙ্গাইলে ঘুমন্ত মেয়েকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, বাবা গ্রেফতার

টাঙ্গাইলে ঘুমন্ত মেয়েকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, বাবা গ্রেফতার
টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে বাবার বিরুদ্ধে ঘুমন্ত মেয়েকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। রোববার (২ নভেম্বর) রাতে উপজেলার কাইতকাই গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তোহা (৩) ওই গ্রামের গ্রামের মুক্তার আলীর মেয়ে। এ ঘটনার সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরে অভিযুক্ত মুক্তার আলীকে নিজ এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মুক্তার আলী প্রায় এক বছর ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ছিলেন। পরিবার থেকে তাকে চিকিৎসার জন্য নানা জায়গায় নিয়ে গেলেও উন্নতি হয়নি। রোববার রাতে হঠাৎ তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুরি দিয়ে দুই জায়গায় সজোরে আঘাত করেন। একটি বুকে, আরেকটি পেটে। মুহূর্তেই রক্তে ভেসে যায় ছোট্ট তোহার দেহ। পরে তোহার মায়ের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে ঘাটাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর ঘাতক বাবা মুক্তার আলী পালিয়ে আত্মগোপনে চলে যায়।
এ বিষয়ে ঘাটাইল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সজল খান বলেন, খবর পেয়ে রাতেই নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। এ ঘটনায় নিহতের মা সোমবার সকালে বাদি হয়ে থানায় মামলা করেন। মামলার পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়৷ নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন/জিকেএস