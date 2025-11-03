  2. দেশজুড়ে

শৈশবে বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণের টাকা পরিশোধ করলেন যুবক

প্রকাশিত: ০২:৩২ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
শৈশবে ট্রেন ভ্রমণের বকেয়া দুই হাজার ৩০০ টাকা রেলওয়ের কোষাগারে জমা দিয়েছেন শামীম আহসান নামের এক যুবক। তিনি রাজবাড়ী সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকার বাসিন্দা।

সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরে রাজবাড়ী রেলওয়ে স্টেশনে সিনিয়র টিটি এনামুল হক ও টিকিট কালেক্টর মো. মেহেদী হাসানের হাতে তিনি এ টাকা তুলে দেন।

শামীম আহসান বলেন, ‘না বুঝে ছোটবেলায় বিনা টিকিটে ট্রেনে যাওয়া-আসা করেছি। তখন বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারিনি। কিন্তু এখন মনে হয়েছে, ওই ভাড়ার টাকা পরিশোধ করা উচিত। তাই আনুমানিক হিসাব করে আজ সেই টাকা পরিশোধ করলাম। এখন নিজের কাছে খুব ভালো লাগছে।’

টিকিট কালেক্টর মেহেদী হাসান বলেন, ‘নিজের ভুল বুঝতে পেরে শামীম নামে এক যুবক আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ট্রেনের বকেয়া ভাড়া দুই হাজার ৩০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়, এখনও ভালো মানুষ আছে। মাঝেমধ্যে অনেক যাত্রী এভাবে নিজেরা এসে বকেয়া টাকা জমা দেন। তখন আমাদেরও ভালো লাগে।’

