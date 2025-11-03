  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় বিজিবির বিশেষ অভিযানে অস্ত্র-মাদক উদ্ধার

প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
প্রেস ব্রিফিং করছেন ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মীর আলী এজাজ। পাশে উদ্ধারকৃত অস্ত্র

কুমিল্লা সীমান্তে বিশেষ অভিযান চালিয়ে দুইটি বিদেশি পিস্তল, দুইটি ম্যাগাজিন, দুই রাউন্ড গুলি ও ১২ কেজি গাঁজা জব্দ করেছে কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন ১০ বিজিবি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) ভোররাতে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার ধনপুর মাঠ এলাকা থেকে এসব অস্ত্র ও মাদক জব্দ করা হয়।

বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশপুর বিওপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার মো. মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি বিশেষ টহল দল সীমান্ত পিলার হতে প্রায় ২০০ গজ অভ্যন্তরে অস্ত্র, মাদক ও চোরাচালানবিরোধী এ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় টহল দলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় এ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মীর আলী এজাজ বলেন, সীমান্ত এলাকায় অস্ত্র, মাদক ও যেকোনো ধরনের চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমন, সীমান্ত সুরক্ষা এবং অবৈধ পণ্য পাচার রোধে টহল তৎপরতা ও গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। জব্দকৃত অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

