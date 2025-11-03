  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালীতে এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কুশপুতুল দাহ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৩১ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করার অভিযোগে নোয়াখালীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কুশপুতুল দাহ করা হয়েছে।

রোববার (২ নভেম্বর) রাতে জেলা আইনজীবী সমিতির সামনে জিয়া সাইবার ফোর্সের (জেডসিএফ) উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এর আগে জেলা আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে বিএনপির পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের করণীয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে জিয়া সাইবার ফোর্স (জেডসিএফ) নোয়াখালী শাখা।

এতে নোয়াখালী জিয়া সাইবার ফোর্সের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন বাদলের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, নোয়াখালী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো, সদস্যসচিব হারুনুর অর রশিদ আজাদ, দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান পলাশ প্রমুখ।

অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন বাদল জাগো নিউজকে বলেন, অদৃশ্য শক্তি ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার করে ভোটারদের বিভ্রান্ত করছে। এ অপপ্রচার রুখে দিতে বিএনপির জিয়া সাইবার ফোর্স ও অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের সঠিক তথ্য ছবি ও প্রমাণ দিয়ে জনগণকে বোঝাতে হবে এবং দল থেকে যাকে ধানের শীষ দিয়ে মনোনয়ন দেওয়া হয় তার পক্ষে সবাইকে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করছি আমরা।

সভা শেষে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠন সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আপত্তিকর বক্তব্য দেওয়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল এবং তার ছবিসংবলিত কুশপুত্তলিকা দাহ করে জিয়া সাইবার ফোর্সের সদস্য ও বিএনপি নেতাকর্মীরা।

ইকবাল হোসেন মজনু/কেএইচকে/জিকেএস

