১১২ টাকায় জেলা প্রশাসনে চাকরি পেলেন ১৪ তরুণ-তরুণী

প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১১২ টাকায় জেলা প্রশাসনে চাকরি পেলেন ১৪ তরুণ-তরুণী
সুপারিশপ্রাপ্তদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিচ্ছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা

মাত্র ১১২ টাকায় আবেদন করে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের রাজস্ব বিভাগের ৭ ক্যাটাগরিতে ১৪টি পদে নিয়োগ পেয়েছেন প্রার্থীরা। সোমবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা সুপারিশপ্রাপ্তদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন।

এই ১৪টি পদে ১ হাজার ২৩৩ জন আবেদন করেছিলেন। গত ২৪ অক্টোবর তাদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে এদিনই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এরপর গত ২৮ অক্টোবর মৌখিক পরীক্ষা শেষে ২ অক্টোবর গোয়েন্দা প্রতিবেদন পাওয়ার পরে নিয়োগপ্রাপ্তদের হাতে সোমবার নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।

নিয়োগপ্রাপ্ত আড়াইহাজারের দয়াকান্দা এলাকার হাবিব উল্লাহ বলেন, কোনো রকমের ত্রুটি ছাড়াই এই নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের কোনো রকমের বেগ পোহাতে হয়নি। এই ধারা অব্যাহত থাকলে বিনা টাকায় সরকারি চাকরির প্রতি আস্থা তৈরি হবে।

একইভাবে জুবাইদা মারুফা নামে আকেজন নিয়োগপ্রাপ্ত বলেন, আমাদের এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল। সেই সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এরকম নিয়োগ আগে কখনও শুনি নাই। এই ধারা অব্যাহত থাকলে যারা যোগ্য তারাই এগিয়ে যাবে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেছেন, সরকারি চাকরিতে নিয়োগের বিষয়টি আসলেই ‌‘যদি, কিন্তু’ ফ্রেমে সমাজে প্রচলিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সেই ‘যদি কিন্তু’র ধারণা ভাঙতে চেয়েছি। যেদিন এই নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করেছিলাম সেদিন প্রত্যয় নিয়েছিলাম এই নিয়োগ ১১২ টাকাতেই হবে। সেই অনুযায়ী নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। আমাদের নিয়োগের প্রত্যেকটি পর্যায়ে আমরা আমাদের স্বচ্ছতার পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছি।

তিনি আরও বলেন, জুলাই স্পিরিট ছিল মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আমাদের সন্তানরা চাকরি পাবে। আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল শতভাগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। নিয়োগপ্রাপ্তরা কর্মক্ষেত্রে শতভাগ সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করবে এই প্রত্যাশা করছি।

