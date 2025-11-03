নোয়াখালীতে ভুয়া দন্ত চিকিৎসককে জরিমানা

নোয়াখালীতে ভুয়া দন্ত চিকিৎসককে জরিমানা
নোয়াখালীর চাটখিলে রিপন সরকার নামে এক ভুয়া দন্ত চিকিৎসককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।
রোববার (২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় চাটখিল পৌরসভার পাল্লা রোডের ‘সিজনস্ ডেন্টাল ক্লিনিকে’ ওই অভিযান চালানো হয়।
এতে নেতৃত্ব দেন চাটখিল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমান।
মো. মিজানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সনদ ছাড়াই নিজেকে দন্ত চিকিৎসক পরিচয়ে রোগী দেখছিলেন রিপন সরকার। পরে নিজের দোষ স্বীকার করায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ না করার মুচলেকা আদায় করা হয়েছে।
শেখ ফরিদ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, চাটখিলে আরও অনেক ভুয়া দন্ত চিকিৎসক আছে, যারা প্রতিদিন রোগীদের প্রতারিত করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
ইউএনও মো. মিজানুর রহমান আরও বলেন, জনস্বার্থ এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পর্যায়ক্রমে সব ভুয়া প্রতারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
