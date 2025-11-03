নদীতে গোসলে নেমে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু
রাজশাহীতে বড়াল নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে চারঘাট উপজেলার বালুরঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃতরা হলো- চারঘার উপজেলার থানাপাড়ার এলাকার সাজ্জাদের ছেলে মাহিদ (১৭) ও একই এলাকার ইসরাফিলের ছেলে রিহান (১৬)।
স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, দুপুরে কয়েকজন কিশোর একসঙ্গে নদীতে গোসল করতে নামে। পরে তারা দুইজন গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাদের আর দেখা না গেলে স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। পরে চারঘাট ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল প্রায় এক ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে বিকেলে দুই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করে।
চারঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, দুই শিক্ষার্থী গোসলে নেমে পানিতে ডুবে যায়। পরে চারঘাট ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তাদের মরদেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় নৌপুলিশে একটি মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
সাখাওয়াত হোসেন/এনএইচআর/এএসএম