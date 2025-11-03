ঝিনাইদহ সীমান্তে নারীসহ ৭ বাংলাদেশি আটক
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে পারাপারের অভিযোগে নারীসহ ৭ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সকাল ৯টায় ও সাড়ে ৭টায় বাঘাডাঙ্গা ও কুমিল্লাপাড়া বিওপির সদস্যরা তাদের আটক করে। মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আটকরা হলেন- যশোর জেলার বাঘারপাড়া থানার দরাজহাট গ্রামের তিলক কুমার পালের ছেলে মোহন কুমার পাল, ফরিদপুর জেলার ভাংগা থানার আজিমনগর গ্রামের খোকন কাজীর ছেলে সজিব কাজী (২৩) এবং ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর থানার নৈকাঠী গ্রামের এনায়েত হোসেনের ছেলে মো. জাফরান (৩১)।
মুন্সি ইমদাদুর রহমান জানান, কুমিল্লাপাড়া ও বাঘাডাঙ্গা বিওপির সদস্যরা সীমান্ত পিলার-৬০/৬০-আর ও ৬০/৭৩-আর সংলগ্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালায়। অভিযানকালে ৪ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ বাংলাদেশিকে আটক করে বিজিবি সদস্যরা। আটককৃতদের মহেশপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
মহেশপুর থানার ওসি নজরুল ইসলাম জানান, আটক নারীদের যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হবে। পুরুষ তিনজনকে মামলার মাধ্যমে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
শাহজাহান নবীন/কেএইচকে/এএসএম