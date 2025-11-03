  2. দেশজুড়ে

গোলাম পরওয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির আলী আজগর লবী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
গোলাম পরওয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির আলী আজগর লবী

খুলনা-৫ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সভাপতি আলী আজগর লবীকে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি। এ আসনে জামায়াতের প্রার্থী দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনার পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। তবে খুলনা-১ আসনে প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে গুলশানের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মনোনয়ন পাওয়া অন্যরা হলেন খুলনা-২ আসনে খুলনা বিএনপির সাবেক বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক এমপি নজরুল ইসলাম মঞ্জু, খুলনা-৩ বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, খুলনা-৪ কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল এবং খুলনা-৬ খুলনা জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব মনিরুল হাসান বাপ্পীকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

আরিফুর রহমান/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।