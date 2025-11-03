চাঁপাইনবাবগঞ্জ তিন আসনে বিএনপির টিকিট পেলেন যারা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা অধ্যাপক শাহজাহান মিঞা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক সহ-সম্পাদক মো. আমিনুল ইসলাম এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা হারুনুর রশিদকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা যায়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ -১ আসন থেকে শাহজাহান মিয়া পঞ্চম থেকে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টানা চারবার নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে তিনি ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তৎকালীন রাজশাহী-১ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনে থেকে ২০১৮ সালের নির্বাচনে এমপি হন দলটির শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক মো. আমিনুল ইসলাম। এবারও তাকেই বেছে নিয়েছে বিএনপি।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ -৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন চেয়ার পারসনের উপদেষ্টা হারুনুর রশীদ। তিনি এর আগে পাঁচবার এ আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন। ২০১৮ সালের বিতর্কিত রাতের ভোটের নির্বাচনে এমপি হন তিনি।
সোহান মাহমুদ/কেএইচকে